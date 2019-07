Klütz : Kinderbuchautor zu Gast

von svz.de

19. Juli 2019, 05:00 Uhr

„Eine Reise in eine märchenhafte Welt“lautet der Titel einer Kinderveranstaltung mit dem Kinderbuchautor Alexander Wolff. Diese findet am Mittwoch, dem 24. Juli, um 15.30 Uhr im Literaturhaus „Uwe Johnson“ in Klütz statt. Der Kinderbuchautor und -illustrator Alexander Wolff stellt seine Bücher „Das kleine Riesenmädchen Dorothea“ und „Die neuen Abenteuer von Dorothea und ihren Freunden“ vor.