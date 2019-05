Grevesmühlen/Wismar : Kfz-Zulassung am 31. Mai geschlossen

von svz.de

27. Mai 2019, 08:18 Uhr

Aus organisatorischen Gründen bleibt die Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises Nordwestmecklenburg in Wismar am Freitag, 31. Mai, geschlossen. Die Außenstelle, die sich in den Räumlichkeiten des Jobcenters Nordwestmecklenburg in Wismar, Werkstraße 2 befindet, ist danach wieder zu den gewohnten Zeiten – mittwochs von 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr sowie freitags von 8 bis 11.30 Uhr – geöffnet. In Grevesmühlen hat die Kfz-Zulassung des Landkreises an diesem Tag wie gewohnt von 8 bis 11.30 Uhr geöffnet.