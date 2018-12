Wismar : Kammerorchester in St. Georgen

Mozart, Bach und Schostakowitsch erklingen am Sonnabend in der Hansestadt Wismar

von kago

06. Dezember 2018, 23:00 Uhr

Sie spielen die Klassiker: Mozart, Bach und Schostakowitsch. Das NDR-Kammerorchester gastiert am Sonnabend, dem 8. Dezember, um 18 Uhr in der Wismar St.-Georgen-Kirche. Unter der Leitung von Stefan Wagner kommt etwa Bachs Concerto A-Dur auf die Bühne. Ein vielfältiges Repertoire im Spannungsfeld zwischen Kammermusik und Sinfonik vom Barock bis zur Gegenwart bringt das NDR-Kammerorchester, welches sich 2015 aus Mitgliedern des NDR-Elbphilharmonie-Orchesters formierte, auch in der aktuellen Saison in die Hansestadt. Stefan Wagner wird den Solo-Oboisten Kalev Kuljus vertreten und den Solo-Part in Bachs A-Dur-Konzert für die Solo-Violine spielen. Karten sind in der Tourist-Information Wismar, über www.eventim.de und eine Stunde vor Konzertbeginn in St. Georgen für 21,80 Euro und 41,50 Euro erhältlich.