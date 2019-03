Gadebusch : Justizministerin zu Gast in Gadebusch

von Onlineredaktion pett

Ein Bürgerforum mit Justizministerin Katy Hoffmeister wird es am heutigen Donnerstag von 17 Uhr an in der Museumsanlage geben. Themen werden das Nachbar- und Betreuungsrecht sein. Das Justizministerium hat für Interessierte Regelungen zusammengefasst, die helfen, unnötige Auseinandersetzungen zu vermeiden. Doch wie überall gilt: Kommunikation hilft.

Ein ebenso wichtiges Thema ist das Betreuungsrecht und die damit verbundene Vorsorgevollmacht. Die Zahl der Betreuungen lag Anfang 2018 in Mecklenburg-Vorpommern bei rund 34 000. Das Thema sei also hochaktuell. „Familien sollten sich unterhalten, wie sie sich innerhalb der Familie gegenseitig absichern. Der Anstoß dazu, die Vorsorgevollmacht anzugehen, ist oftmals der schwerste Schritt. Es ist allerdings ein sehr bedeutender Schritt, der dazu führt, genau die Situationen im Leben der Familie abzusichern, die jeden unerwartet treffen könnten. Dabei geht es um einen Unfall oder eine plötzliche Krankheit, was den Betroffenen selbst oder die Angehörigen aus der Bahn werfen kann“, so Justizministerin Katy Hoffmeister.

Die Gesamtausgaben des Landes für Betreuer und Pfleger in Betreuungssachen sind im Jahr 2017 übrigens auf mehr als 28 Millionen Euro gestiegen. Zehn Jahre zuvor waren es noch knapp 20 Millionen Euro.