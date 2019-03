Wismar : Jeder Siebte fällt durch Jägerprüfung

von Michael Schmidt

06. März 2019, 21:47 Uhr

Der Landkreis Nordwestmecklenburg bleibt offenbar ein begehrtes Ziel für Jagdschüler. So absolvierten hier im vergangenen Jahr 723 Frauen und Männer ihre Jägerprüfung. In 626 Fällen wurde diese auch bestanden. Allerdings fielen 97 Absolventen durch. 29 von ihnen waren an der Schießprüfung gescheitert, 64 an der mündlichen und vier an der schriftlichen Prüfung. Das geht aus einem Bericht von Landrätin Kerstin Weiss hervor.