Demern : Italienische Küche und Oper im Altarraum

von svz.de

13. August 2019, 05:00 Uhr

Speisen zu italienischer Opernmusik im Altarraum, kochen im Kirchturm. Ein Sechs-Gänge-Menü italienischer Feinkost veranstaltet der Förderverein der Kirche zu Demern am Sonnabend, 31. August, um 18 Uhr in der Kirche. „Das Besondere ist, in der Kirche zu speisen“, sagt Vereinsvorsitzende Karin Homann. Alle zwei bis drei Jahre veranstaltet der Verein eine außergewöhnliche Veranstaltung im Alterraum. Noch gibt es freie Plätze. Anmeldung bei Karin Homann unter Telefon 038873/33661 oder per Mail karin-homann@gmx.de.