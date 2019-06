Konzert : In Schönberg spielt die Musik

von svz.de

25. Juni 2019, 05:00 Uhr

Mit einem Konzert des Leipziger Volkalsextetts Sjaella wird heute der 33. Schönberger Musiksommer auch offiziell eröffnet. Beginn des Konzertes ist um 20 Uhr in der St.-Laurentiuskirche. Dabei bringt Sjaella geistliche und weltliche Gesänge zu Gehör. Bis zum 22. September wird es in der Stadt Schönberg, die in diesem Jahr 800 Jahre alt wird, regelmäßig Konzerte geben. Darüber hinaus können sich die Besucher auch auf eine Kunstausstellung freuen.