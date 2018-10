Halloween in Bestenrade : Hunderte Kürbisse zu verschenken

Ernst Schönherr hat rund 300 Exemplare geerntet.

von Michael Schmidt

26. Oktober 2018, 07:33 Uhr

Halloween kann kommen – und Ernst Schönherr aus Bestenrade bietet für diesen Gruselspaß jede Menge Kürbisse zum Schnitzen an. Rund 300 Exemplare erntete er in den vergangenen Tagen und will sie nun zum größten Teil verschenken. Ganz zufrieden mit der Ernte ist er allerdings nicht. Der 80-Jährige hatte auf größere und vor allem schwere Kürbisse gehofft. Vermutlich sei ihm bei der Samenauswahl ein Fehler unterlaufen, so Schönherr.