Wismar : Hündin am Marktplatz entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Besitzerin hatte Hündin zuvor an Bankfiliale angeleint.

von Polizeiinspektion Wismar

17. September 2019, 13:15 Uhr

Am Montag entwendeten Unbekannte am Wismarer Marktplatz eine Hündin. Die Besitzerin leinte die ca. dreijährige Corgie-Dackel-Mix Hündin gegen 14.30 Uhr für einige Minuten an einer Bank vor der Sparkassenfiliale an. Laut ersten Zeugenhinweisen soll eine Familie den Hund gefüttert und dann mit in einen Bus genommen haben.

privat

Auch gab es Hinweise, dass der Hund zusammen mit zwei Personen in der Rostocker Straße gesehen wurde. Die Polizei prüfte die umliegenden Straßen und Hinweise erfolglos ab. Es ist nicht auszuschließen, dass der Hund auch aus Wismar geschafft wurde. Von daher bittet die Polizei Wismar um weitere Hinweise zu den Tatverdächtigen und zum Verbleib der Hündin.

Diese werden unter der Telefonnummer 03841-2030 oder von jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen. Ebenfalls können Hinweise übers Internet unter www.polizei.mvnet.de an die Polizei gerichtet werden.