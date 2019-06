Gadebusch : Hoffest in Gadebusch

von svz.de

13. Juni 2019

Der Pegasus-Verein und das Freizeithaus Gadebusch laden am Sonnabend, 15. Juni, zum Hoffest in ihre Räumlichkeiten Am Alten Schützenhaus 1 ein. Los geht der Trubel um 14 Uhr. Neben Live-Musik – das Instrumentenspektrum, das zu hören sein wird reicht von Gitarre, Keyboard bis Schlagzeug –, einer Fotoausstellung und einer Tanzgruppe können sich die Besucher die Zimmer vor Ort anschauen und bei vielen Angeboten mitmachen.