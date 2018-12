Wohlenberg : Hobbytaucher finden Wasserleiche

von Michael Schmidt

14. Dezember 2018, 20:00 Uhr

In der Wohlenberg Wiek haben Hobbytaucher eine leblose Person im Wasser der Ostsee entdeckt. Der Leichnam wurde am Donnerstag durch die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Klütz und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Zarrentin geborgen. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um einen 28-jährigen Mann aus Wismar. Die Untersuchung der Todesumstände übernahm die Kriminalpolizei in Wismar. Hinweise, die auf eine Straftat oder Fremdverschulden schließen lassen, liegen derzeit nicht vor, teilte die Polizeiinspektion Wismar mit. Zur Bestimmung der genauen Todesursache ordnete die Staatsanwaltschaft Schwerin eine Obduktion an.