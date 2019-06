Gadebusch : Historische Elite trifft sich am Schloss

von Tore Degenkolbe

24. Juni 2019, 05:00 Uhr

Klaus Leuchtemann ist stolz. Gemeinsam mit dem Förderverein des Renaissanceschlosses Gadebusch und des Vereins für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde entstand am Wochenende eine Exkursion des Vereins zum Schloss Gadebusch. Mit dabei: Einige der wichtigsten Historikforscher des Landes Mecklenburg-Vorpommern. „Ich kann den Förderverein nur loben. Eine Exkursion mit so vielen spannenden Vorträgen an einem lebendigen Ort der Geschichte, das haben wir selten“, sagt Dr. Bernd Kasten, Vorsitzender des mecklenburgischen Geschichtsvereins.