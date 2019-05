von svz.de

27. Mai 2019, 08:23 Uhr

In diesem Jahr ist am Himmelfahrtstag von 11 bis 14 Uhr wieder etwas los auf der Märchenwiese des Kreisagrarmuseums. Dieses Mal wollen Zehntklässler der ‚Tisa-Schule‘ in Dorf Mecklenburg grillen, backen, Salate machen und Kaffee kochen. Der Erlös soll in den Abi-Ball in zwei Jahren fließen.