Heute vor 20 Jahren: FC Bayern München bezieht Quartier in Boltenhagen

von Michael Schmidt

25. August 2020, 05:00 Uhr

Fan-Auflauf im Ostseebad Boltenhagen! Auf den Tag genau vor 20 Jahren bezog dort am 25. August der FC Bayern München sein Quartier im Seehotel Großherzog von Mecklenburg. Anlass für die Reise an die Ostsee war ein bevorstehendes DFB-Pokalspiel gegen den FC Schönberg 95, das einen Tag später vor einer Rekordkulisse im Jahn-Stadion steigen sollte. Die SVZ blickt auf dieses Ereignis zurück, veröffentlicht in der morgigen Ausgabe zum Teil bislang unveröffentlichte Aufnahmen. Darüber hinaus berichten zwei Zeitzeugen von diesem einmaligen Ereignis mit dem Rekordmeister und Champions-League-Sieger.