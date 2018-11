Grevesmühlen : Handschellen klicken im Hühnerverschlag

Flucht missglückt: Diebe fliehen aus dem Supermarkt, werden aber dank Bürgerhinweises festgenommen

von Michael Schmidt

04. November 2018, 21:00 Uhr

Zwei mutmaßliche Ladendiebe haben sich in Grevesmühlen jede Menge Ärger eingehandelt. Zunächst ließen sie sich in einem Einkaufsmarkt beim Stehlen erwischen. Dann missglückte auch noch ihre Flucht. Denn sie wurden nach einem Bürgerhinweis in einem Hühnerverschlag einer Gartenparzelle durch die Polizei festgenommen. Das Diebesgut im Wert von etwa 100 Euro hatten sie da noch bei sich.

Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um zwei Männer im Alter von 25 Jahren. Sie waren am vergangenen Sonnabend im Grevesmühlener Rewe-Markt dabei beobachtet worden, wie sie Waren aus den Auslagen entnahmen und unter ihren Jacken versteckten. Als sie den Markt verlassen wollten, wurden sie von zwei Mitarbeiterinnen angesprochen und festgehalten. Dabei kam es zu einer Schubserei und zur anschließenden Flucht, die in der Gartenanlage mit der Festnahme endete.