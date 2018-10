Gadebusch : Hallimasch dominiert Pilzwelt

Bei ihrer Herbstwanderung entdeckte Rehnaer Verein Heilpilze der chinesischen Medizin.

von Torsten Richter

30. Oktober 2018, 14:44 Uhr

Nach einer frostigen Nacht erwartete die Rehnaer Pilzfreunde am Sonntag ein herrlicher Tag ohne Wind, dafür mit viel Sonne. Und so folgte eine froh gelaunte Schar aus Mitgliedern und Gästen des Rehnaer Pilzvereins „Heinrich Sternberg“ e.V. dem Lockruf des Waldes. Für ihre Herbstwanderung hatten Vereinschef Torsten Richter und die Pilzfreunde einen Wald bei Gadebusch ausgewählt.

Nach kurzer Begrüßung ging es in kleinen Gruppen in die ausgedehnten, moosigen Fichtenbestände. Der Maronen- und Steinpilzsammler hätte wohl enttäuscht den Wald verlassen. Die Rehnaer Pilzfreunde wussten aber, warum sie in den Wald gingen: Gemeinsam an frischer Luft die Natur entdecken, aber es gab auch Pilze: Hallimasch, Rauchblättrige Schwefelköpfe, wenig Maronen, Violette Rötelritterlinge und einige Krause Glucken wanderten in die Körbe.

Der interessanteste Fund des Tages war aber kein Speisepilz, sondern der Glänzende Lackporling. Mandy Heuckrodt entdeckte im moosigen Fichtenforst diese seltene Art, die bislang auf keiner Wanderung gefunden wurde. Die Chinesen nennen ihn Ling Zhi, die „Geist-Pflanze“ oder „Pilz der Unsterblichkeit“. Als Heilpilz findet er in der chinesischen Medizin vielseitige Verwendung. Gespannt ist der Verein, was bei der nächsten Wanderung am 11. November um 9.30 Uhr gefunden wird. Treffpunkt ist vor dem Langem Haus in Rehna.