Grüne wollen zulegen

Auf Bewerberliste für den Kreistag stehen elf Frauen und Männer

von Werner Mett

29. Januar 2019, 19:53 Uhr

Die Grünen in Nordwestmecklenburg wollen vom Stimmungshoch ihrer Partei profitieren und bei der Kreistagswahl am 26. Mai zulegen. Mindestens vier Kreistagsabgeordnete und damit das Erreichen der Fraktionsstärke sind laut Pressesprecher René Fuhrwerk das Mindestziel. Bei der Wahl vor fünf Jahren holten die Grünen drei Mandate. Maximal könnten es sogar elf Grünen-Kreistagsmitglieder werden. Denn so viele Frauen und Männer stehen auf der Kandidatenliste des Kreisverbandes. Die gilt übrigens für alle Wahlbereiche.

Auf den Spitzenplätzen stehen Anne Shepley aus Gottmannsförde, Mathias Engling aus Grevesmühlen und Miro Zahra aus Plüschow. „Es hat uns sehr gefreut, dass wir viele Menschen für die Listen gewinnen konnten, die kommunalpolitisch vorher nicht aktiv waren und mit Elan und Zuversicht in den Wahlkampf starten. Die große Zahl der Interessierten entspricht einem stetigen Mitgliederzuwachs bei den Grünen im Kreis Nordwestmecklenburg“, betont Vorstandssprecherin Petra Kesper. Neben neuen Gesichtern stehen aber auch bereits bekannte Personen wie Mathias Engling aus dem Landesvorstand zur Verfügung. Nicht mehr an tritt hingegen Regina Groß, die Dragunerin und Chefin der Kreistagsfraktion Grüne, Liberale und Familie zieht sich aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Neben den Kandidaten für den Kreistag bestimmten die Grünen auch ihre Bewerber für die Stadtvertretung Wismar und für fünf weitere Gemeinden. „Besonders erfreulich ist, dass Raphael Wardecki in Boltenhagen nicht nur für den Gemeinderat, sondern auch als Bürgermeisterkandidat antreten wird“, sagt Kesper. Inhaltliche Schwerpunkte setzten die Grünen bei der Verbesserung des ländlichen Raums. Das gelte sowohl für den Nahverkehr als auch für die medizinische Versorgung und die Stärkung der ökologischen Landwirtschaft.