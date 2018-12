Grevesmühlen: Mann verbrennt Sondermüll

von svz.de

20. Dezember 2018, 16:30 Uhr

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Grevesmühlen stellte gestern Morgen in der Sandstraße in Grevesmühlen einen Mann fest, der damit beschäftigt war alte Möbel, Möbelplatten und Türen in einem Metallfass zu verbrennen. Neben dem Fass befanden sich weitere gleichartige offenbar ebenfalls zum Verbrennen bereit gelegte Gegenstände. Der 45-Jährige wurde aufgefordert das Feuer zu löschen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen das Kreislaufabfallwirtschaftsgesetz.