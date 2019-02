Grand Dame des Schlagers

Bauer Korl lädt zur Musikantendeel mit Klamauk und jungen Talenten

von svz.de

04. Februar 2019, 08:12 Uhr

Eine beliebte Veranstaltungsreihe im Sternberger Seenland wird am kommenden Sonntag fortgesetzt. Bauer Korl lädt zur Musikantendeel mit Comedy und Klamauk, bewegenden Stimmen und jungen Talenten ein. Und es gibt sogar noch Restkarten, wie SVZ eine Woche vor der Veranstaltung vom Golchener Hof erfährt.

Die Veranstalter kündigen einen besonderen Gast an: Bauer Korl habe lange auf sie gewartet - nun komme die „Grand Dame des deutschen Schlagers“ endlich nach Mecklenburg und gehe mit ihm auf Tour. Lena Valaitis.

Mittlerweile kann die in Memel in Litauen geborene Valaitis auf eine fast 50-jährige Erfolgskarriere, als eine der bedeutendsten Schlagersängerinnen im deutschsprachigen Raum, zurückblicken: „Heute scheint mal die Sonne“ und „Alles was geschieht hat seine Zeit“ sind zwei Hit-Singles, die sie vor Kurzem veröffentlicht hat und damit nochmal richtig durchgestartet ist.

Ihre musikalische Karriere startete sie mit ihrer Band Frederik Brothers. 1970 erhielt sie einen Plattenvertrag bei Philips und am 13. Juli 1970 erschien ihre erste Single „Halt das Glück für uns fest“. Im selben Jahr hatte Lena in der ZDF-Drehscheibe ihren ersten Fernsehauftritt. Ihr erster Erfolg stellte sich bereits 1971 mit der deutschen Aufnahme des „Nickel-Songs“ (Ob es so oder so, oder anders kommt) ein. Mit Jack White produzierte sie in den folgenden Jahren erfolgreiche Titel wie „So wie ein Regenbogen“, „Bonjour mon amour“ und „Wer gibt mir den Himmel zurück“.

Außerdem sind am 10. Februar ab 14 Uhr Danny Buller, Bauer Korl, das Orchester Blecheinander und die Korl Boi’s in Golchen zu erleben.

„Mit Danny Buller begrüßt Bauer Korl einen altbekannten Gast auf der Deel, der die Herzen des Publikums mit seiner berührenden Stimme immer wieder zum Schmelzen bringt und somit ein Garant für ein warmes Herz in der kalten Jahreszeit ist“, so Markus Müller vom Golchener Hof. „Bewegende Balladen, packende Musical-Momente oder melodische Evergreens – mit seiner außergewöhnlichen Stimme und seinem musikalischen Fingerspitzengefühl ist Danny Buller ein absolutes Highlight. “

Junge Nordlichter erobern die Blasmusik – dieser Satz beschreibe die Kapelle Blecheinander treffend, kündigen die Veranstalter an. Doch die jungen Musiker und Musikerinnen erobern nicht nur die traditionelle Blasmusik, sie begeistern sich für viele Genres von Schlager, Oldies und Popmusik, bis hin zur Rockmusik. Alles in allem werde es ein buntes, kurzweiliges Programm welches zum Staunen, Klatschen, Lachen und Schunkeln einlädt. Karten sind bei der Touristinfo in Sternberg und auf dem Golchener Hof erhältlich.