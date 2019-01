Gottesgabe : Glühwein gegen Tannenbaum

von svz.de

09. Januar 2019, 08:34 Uhr

Auch in Gottesgabe gibt es wieder ein Weihnachtsbaumverbrennen. Am Sonnabend, dem 19. Januar, gehen die Tannen um 17 Uhr am Gemeindehaus in Flammen auf. Jeder kann seinen Weihnachtsbaum mitbringen oder bereits an den Tagen zuvor ablegen. „Für jeden Tannenbaum gibt es einen Glühwein gratis“, lockte Bürgermeisterin Bärbel Jürß.Die Freiwillige Feuerwehr Gottesgabe kümmert sich um frische Waffeln, Glühwein und um die Bratwurst. Da können sie gleich den neuen Elektrogrill nutzen, den sie beim Verbrennen im vergangenen Januar von der Gemeinde geschenkt bekamen. Gegen Kälte bietet das Gerätehaus der Feuerwehr Unterschlupf. Auch eine kleine Überraschung für die Kinder ist geplant.