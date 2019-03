von svz.de

12. März 2019

Die Hochschule Wismar eröffnet in diesem Jahr den Girls’ Day Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag, 28. März. Dort wird es spektakuläre Shows sowie Vorlesungen auf der interaktiven Campus-Wiese und in den Fakultäten, Laboren und Werkstätten geben. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr und endet voraussichtlich gegen 16 Uhr.