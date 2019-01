Gadebusch : Gesucht: Top Lehrlingsbetrieb

von svz.de

03. Januar 2019, 20:00 Uhr

Die Industrie- und Handelskammer zu Schwerin schreibt wieder den Wettbewerb „Top-Ausbildungsbetrieb“ aus. Das Ausbildungsengagement der IHK-Unternehmen in Westmecklenburg sei sehr hoch, heißt es von der Kammer. Mehr als 900 Ausbildungsbetriebe gehören ihr an. Die Unternehmer der Wirtschaftsregion Westmecklenburg würden damit zahlreichen Jugendlichen eine Ausbildung ermöglichen und ihnen eine Basis zum Einstieg ins Berufsleben geben. Die Teilnahmekriterien und Ausschreibungsunterlagen sind im Internet unter www.ihkzuschwerin.de zu finden. Die Frist zur Abgabe endet am 8. Februar.