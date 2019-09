Carlow : Gemischter Chor in der Kirche Carlow

von Onlineredaktion pett

07. September 2019, 05:00 Uhr

Zum Ausklang des Sommers gibt der Gemischte Chor Carlow nochmals ein Konzert. Am morgigen Sonntag erklingen Volksweisen und Liebeslieder in der Dorfkirche. Los geht es um 17 Uhr.

Die Sänger des Chores haben in den zurückliegenden Monaten ein buntes und abwechslungsreiches Programm erarbeitet, welches eine fröhliche Atmosphäre in der Kirche schaffen wird. John Rutter, ein englischer Komponist und Chorleiter, verfasste einen Liederzyklus mit Folksongs mit dem Namen „the sprig of thyme“, aus dem der Chor Ausschnitte singen wird. Als Gegenstück stehen dem Liebeslieder-Kompositionen von Johannes Brahms gegenüber. Zudem sind irische Volkslieder zu hören.

Neben dem Chor werden Tenor Sebastian Krenzin Bo Boj Klupp am Klavier sowie Solisten des Chores unter der Leitung von Rahel Meyer musizieren. Der Eintritt ist frei.