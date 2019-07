Bad Kleinen : Gemischte Eindrücke

von svz.de

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

Statt eines Tapetenwechsels wurde in der Gästeinfo Café Draegers ein Bilderwechsel vorgenommen. Die aktuelle Ausstellung „Gemischte Eindrücke“ der Hobbymalerin Karin Box aus Wismar zeigt 15 farbenfrohe ausgewählte Werke – die Ostsee und ihre Küstenlandschaft, das Salzhaff, der Schweriner See, Wismar mit verschiedenen Gesichtern und einige Stillleben. In der Malschule von Viola Kröger erlernte Karin Box die soliden Grundlagen und Feinheiten. Im Malzirkel der „Dienstagsmalerinnen“ sind ihr der Gedankenaustausch mit Gleichgesinnten wichtig. Zu sehen ist die Ausstellung bis Ende August.