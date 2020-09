Stöllnitz : Gemeinsame Kartoffelernte auf dem Bio-Hof

Etwa elf Zentner vom Feld geholt

von Holger Glaner

21. September 2020, 14:24 Uhr

Elke Meyer strahlt: Mit einigen Mitstreitern half die Stöllnitzerin am Sonnabend die Kartoffelernte auf einem 1200 Quadratmeter großen Feld von Bio-Landwirt Christian Reiter einzubringen. Der 53-Jährige bewirtschaftet seine Flächen im Rahmen einer so genannten solidarischen Landwirtschaft. Acht Haushalte beteiligen sich an dem Projekt und finanzieren somit die Arbeit des Landwirts. Im Gegenzug erhalten sie dessen Ernteertrag. Etwa elf Zentner Kartoffeln holten Reiter und seine Erntehelfer aktuell vom Feld.