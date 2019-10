Schlagsdorf : Gedenken an große Fürsorgerin

Das Grenzhus Schlagsdorf erinnert an langjährige AWO-Vorsitzende Lotte Lemke

von Onlineredaktion pett

17. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Eine Gedenktafel für Lotte Lemke wird Montag, 21. Oktober, im Grenzhus Schlagsdorf feierlich übergeben. Auf Initiative des AWO-Ortsvereins Mölln wird die Gedenktafel angebracht. Sie erinnert an den Aufenthalt der langjährigen Vorsitzenden der Arbeiterwohlfahrt, Lotte Lemke (1903-1988), auf der Domäne Schlagsdorf. Sie fand hier auf ihrer Flucht von Ostpreußen Unterkunft.

Lotte Lemke gehörte zu den engagierten Frauen, die ganz wesentlich die westdeutsche Wohlfahrtspflege nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt haben. Sie arbeitete als Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt (AWO) von 1946 bis 1965 und bis 1971 als Bundesvorsitzende. Bereits in der Weimarer Republik hatte sie in der Geschäftsführung der AWO Verantwortung übernommen. Mit dem Verbot der AWO 1933 durfte Lotte Lemke nicht mehr in ihrem erlernten Beruf als Fürsorgerin tätig sein. Sie unterstützte den sozialdemokratischen Widerstand und arbeitete seit 1943 beim Kreisgesundheitsamt in Heilsberg (Ostpreußen).

Mit der deutschen Einheit baute die AWO auch in den ostdeutschen Bundesländern Einrichtungen der Wohlfahrtspflege auf und bot Dienstleistungen an.

„Mit der Gedenktafel im Grenzhus wird an eine Persönlichkeit der deutschen Sozialpolitik erinnert, für die die Lebensstation in Schlagsdorf sowohl Tiefpunkt als Flüchtling im umfassenden Nachkriegselend, als auch Neubeginn nach der nationalsozialistischen Barbarei bedeutete“, sagt Grenzhus-Leiter Dr. Andreas Wagner.

Am 21. Oktober wird der Ortsvorsitzende des AWO-Ortsvereins Mölln, Marcus Mesch, sprechen. Außerdem wird Lydia Struck, Autorin der Biographie über Lotte Lemke, einen kurzen biographischen Überblick zum Schaffen von Lotte Lemke geben.