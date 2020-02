Gadebusch : Geburtstag mal anders

Mit Atemschutzgerät und Schutzanzug Feuerwehrjubilar Willi Runge überrascht

von Holger Glaner

17. Februar 2020, 05:00 Uhr

Eine Abordnung der Gadebuscher Feuerwehr inklusive Löschfahrzeug und Drehleiter war am Wochenende einer Einladung zum 70. Geburtstag ihres Kameraden Willi Runge (M.) gefolgt. Wie es sich bei der Feuerwehr gehört, wurde Willi „Ede“ Runge von zwei Kameraden – Marco Waldraff, Thomas Behrens – in Schutzanzug und Atemschutzgerät abgeholt und mit Helm, Einsatzjacke und Einsatzleiterweste in den Korb der Drehleiter gebracht. Anschließend hatte der Jubilar einen hervorragenden Blick vom Schlossberg auf die Schloss- und Münzstadt Gadebusch.