Gadebusch: Kupferdiebe unterwegs

von svz.de

20. Februar 2019, 11:03 Uhr

Am 19. Februar wurden der Polizei drei Buntmetalldiebstähle im Stadtgebiet Gadebusch angezeigt. Unbekannte Täter bauten in der Schweriner Straße, Lübschen Straße und der Roggendorfer Chaussee insgesamt ca. 16 m Kupferfallrohre von Gebäuden ab und verschwanden. Der Schaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürften die Taten gestern in frühen Morgenstunden begangen worden sein.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter der 03886/722 0 zu melden.