Gadebusch : Gadebusch im Wandel der Zeit

Auf eine Zeitreise können sich Besucher der Museumsanlage in Gadebusch begeben.

von Michael Schmidt

17. August 2019, 05:00 Uhr

Denn von Sonntag an wird dort eine Ausstellung gezeigt, in der historische Postkarten und aktuelle Fotos aus der Münzstadt präsentiert werden. Die Postkarten stammen aus der Sammlung von Jörg Möller. Manfred Seibke wiederum nahm darauf zu sehende Stadtansichten neu mit der Fotokamera auf und dokumentiert so den Wandel der Zeit. Zu sehen sein wird in der Ausstellung zudem ein Modell des einstigen Dorfes Jarmstorf, das unter anderem von Klaus Ortmann gestaltet wurde. Die Ausstellung endet am 27. Oktober.