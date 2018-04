Bülow : Gabalier-Double und Rallye

Vorbereitungen für das Maifest in Bülow laufen auf Hochtouren

von Maik Freitag

29. April 2018, 05:00 Uhr

Das Bülower Maifest am 5. und 6. Mai findet zu alter Stärke zurück. Mit Hubschrauberrundflügen und einem musikalischen Höhepunkt am Abend werden zwei Programmpunkte für Spannung und Spaß sorgen, auf die die Gäste im vergangenen Jahr verzichten mussten.

„Ich bin froh, dass wir in diesem Jahr wieder Hubschrauberrundflüge anbieten können“, erklärte Mitorganisator Dirk Nitzold von der Dorfgemeinschaft Königsfeld. Im vergangenen Jahr gab es zwar einen Piloten, aber keinen Helikopter. Jetzt ist ein neuer Hubschrauber gefunden und die Besucher werden wieder auf ihre Kosten kommen. Für Stimmung im Festzelt wird in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag nicht nur DJ Alex Stuth sondern auch ein Andreas Gabalier-Double sorgen. Hulapalu wird es ab 21 Uhr heißen, wenn der Künstler die Hits des Österreichers ins Mikrofon schmettern wird.

Lange ausschlafen geht dann allerdings nicht. Denn schon am Sonntagmorgen werden die Motoren zahlreicher Rasenmähertraktoren angeworfen. Auf dem Programm steht zum zehnten Mal ein Lauf um die Deutsche Meisterschaft der Rasenmähertrecker-Rallye. Dabei geht es unter anderem um den Gerd-Becker-Pokal. Becker ist selbstständiger Dachdecker und seit Jahren ein Sponsor des Festes, der nicht wegzudenken ist.

Auch einem guten Zweck kommt das Fest zugute. Aus den Einnahmen des Kuchenbasares und der Tombola wird das diesjährige Sommerkinderfest mit Übernachtung in Bülow organisiert. „Das kam 2017 schon super an und wird auch in diesem Sommer wieder viele Kinder der Gemeinde Königsfeld und Rehna zu uns locken“, erklärte Nitzold, der zugleich auf Attraktionen wie Segway-fahren, einen Stelzenclown oder auch Ponyreiten aufmerksam machte.