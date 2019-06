Grevesmühlen : Fußballturnier drei gegen drei

von svz.de

12. Juni 2019, 08:31 Uhr

Die Sparkassen-Fairplay-Soccer-Tour gastiert am 20. Juni in der Sporthalle am Ploggenseering. Um 8 Uhr starten die Altersklasse 6 bis 13, um 12 Uhr die Altersklassen 14 bis 17 und die über 18-Jährigen. Gespielt wird ohne Torwart, drei gegen drei. Die Gewinner qualifizieren sich fürs Landesfinale in Rostock am 23. Juni. Anmeldung für Schulen und Sportvereine vor Ort oder unter www.soccer-tour.de.