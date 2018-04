Krembz : Für Feuerwehr und Dorfleben

Der Förderverein der Brandschützer in Krembz setzt sich auf vielen Ebenen für den Zusammenhalt in der Gemeinde ein

von Tore Degenkolbe

09. April 2018, 21:00 Uhr

„Aus der Not heraus geboren“, so beschreibt Vereinsvorsitzender Sven Barz die Entstehung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Krembz. Damals, 2013, wurde die Schaffung eines Fördervereins einfach notwendig, beschreibt er. „Mitgliedsbeiträge von den Kameraden durften wir nicht einnehmen, eine Freiwillige Feuerwehr durfte nach den Regelungen kein Geld kassieren.“ Um allerdings dennoch über eigene Finanzen zu verfügen, gründete sich der Förderverein. Die Grundpfeiler des Vereins lauten: Finanzen für die Feuerwehr organisieren, die Jugend- und Kinderwehr unterstützen, neue Mitglieder gewinnen und das gesellschaftliche Leben in Krembz unterstützen.

Erfolge hatte der Verein in allen Punkten, die er sich auf die Fahne geschrieben hatte. „Wir konnten schon zwei, drei Kameraden zur Eintritt in die Wehr bewegen. Und mit unseren Geldern haben wir den Kindern und Jugendlichen etwas Gutes getan“, sagt der Vorsitzende und Wehrführer. Dazu zählten zum Beispiel Unterstützungen für das jährliche Jugendfeuerwehrzeltlager oder eine kleine Verbandstasche für die Nachwuchsrotröcke. Auch neue Uniformen werden für die Kinder und Jugendlichen gekauft. „Die Kinder wachsen so schnell aus der Einsatzkleidung heraus. Da kann man nicht immer bei der Gemeinde ankommen“, so der 49-Jährige. „Die Kinder waren hellauf begeistert von den neuen Sachen“, erinnert sich auch Schriftführerin Karina Glaser.

Auch für die eigene Mannschaft wurden Geräte angeschafft. „Wir haben für die Kameraden einen Rettungsrucksack gekauft und eine Nebelmaschine, damit die Atemschutzgeräteträger besser üben können“, berichtet der Krembzer. Als nächstes Ziel plant der Förderverein, das Einsatzfahrzeug der Feuerwehr nachzurüsten.

Daneben engagieren sich die Mitglieder auch im Dorfleben. „Osterfeuer, Tanz in den Mai, Drachenfest – der Feuerwehrförderverein ist überall mit dabei“, so Sven Barz. Dabei wird auch Geld in die Hand genommen. „Darum freuen wir uns über jeden, der mitmachen möchte. Dabei muss man nicht Mitglied der Feuerwehr sein oder zu Einsätzen rausfahren, sondern nur der Wehr etwas gutes tun wollen.“ Dazu zählt auch der eigene Arbeitseinsatz bei Festen. „Wie Eltern, die beim letzten Herbstfest Kuchen gebacken haben“, erklärt die Schriftführerin. So ist die Wehr für jeden da und jeder für die Wehr.