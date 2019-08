von svz.de

20. August 2019, 07:55 Uhr

Am morgigen Mittwoch wird auf dem Friedhof von Wismar eine Führung zu den Grabmodellen angeboten. Interessierte erhalten einen Überblick über die Auswahl an Grabtypen. Los geht es um 15 Uhr am Tor zum Westfriedhof an der Schweriner Straße. Die Führung wird etwa zwei Stunden dauern.