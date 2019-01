von svz.de

07. Januar 2019, 07:45 Uhr

Auch 2019 gibt es das Bastelprogramm „Moskito“ in der Gadebuscher Stadtbibliothek. Los geht es mit dem Frühlingsbasteln am Freitag, dem 18. Januar, um 16 Uhr. Neben einem Bilderbuchkino erwartet die Besucher auch ein Vorlesen. Wer sich bereits die nächsten Termine merken möchte: Am 22. Februar und 22. März geht es jeweils um 16 Uhr weiter.