Hornissen : Friedliche Brummer auf dem Hof

Hornissen sind friedliebende Großwespen, die durch ihre Größe und lautes Brummen beeindrucken

von Katharina Hennes

22. Juli 2018, 05:00 Uhr

Ein tiefes Brummen in der Luft über der Gartencafé- Idylle auf dem Kastanienhof lässt die angstvollen Blicke von drei Damen in zartem Sommerpastell den Luftraum zwischen Sahnetorte und Himmelblau nach der Ursache des ungewohnten Geräusches absuchen.

Das plötzliche „Flügelschlagen“ eines beleibten Herrn mit Hosenträgern und Strohhut erinnert ein wenig an die Flugversuche von jungen Gänsen, die noch nicht wissen, dass sie nicht fliegen können.

Ein junger Vater in Flip Flops, kurzer Hose und Tätowierungen auf beiden Armen drückt schützend sein Kleinkind an die Brust, während seine Begleiterin, vielleicht die Mutter des Kindes, hastig Kaltgetränke und Kuchen zu sichern sucht.

All die Aufregung ganz umsonst, denn das, was da im Anflug auf unsere Gäste als bewaffneter Luftangriff verstanden wurde, war nichts anderes als der Spazierflug einer Hornisse, vielleicht auf der Suche nach einem kleinen Leckerbissen in Form einer Fliege oder Mücke.

Hartnäckig hält sich seit gefühlten Ewigkeiten das Gerücht, dass Hornissen aggressiv sind, dass ihr Gift fünf mal giftiger als das von Bienen ist und dass sieben Hornissenstiche ein Pferd und drei Stiche einen Menschen töten können. Diese Behauptungen sind Quatsch. Hornissen sind friedliebende Großwespen, die lediglich durch ihre Größe, die Königinnen können bis zu vier Zentimeter lang werden, und durch ihr lautes Brummen beeindrucken.

Die Hornisse ist die größte in Europa lebende staatenbildende Wespe. Ein Hornissenvolk kann im Laufe seiner Entwicklung von April bis September zeitgleich bis zu zweihundert Individuen auf einmal zählen.

Die Lebenszeit einer einzelnen Arbeiterin im Hornissenstaat dauert zwanzig bis vierzig Tage. Was ich bei dem ganzen Aufwand des Nestbauens und Brutgroßziehens als sehr kurz empfinde.

Den Königinnen geht es da etwas besser. Nachdem sie von einer männlichen Hornisse (Drohne) begattet wurden, suchen sie sich ein Überwinterungsquartier an einem geschützten Ort, z.B. in einer Baumhöhle, einem Nistkasten oder Gartenschuppen. Dort verbringen die Königinnen, von denen ein Staat im Laufe eines Jahres übrigens bis zu zweihundert hervorbringen kann, den Winter in süßem Schlummer.

Im folgenden Frühjahr bauen die Königinnen aus einem Zellulosebrei, den sie aus abgenagtem Totholz und Speichel herstellen, Waben mit Eizellen, in die unmittelbar nach Fertigstellung ein Ei gelegt wird. Nach etwa zwölf bis fünfzehn Tagen schlüpft aus dem Ei eine Larve, aus welcher nach verschiedenen Entwicklungsstadien nach fünfzehn bis zwanzig Tagen eine Hornisse wird.

So entsteht nach und nach ein Hornissenstaat, der in einem hängenden Nest lebt, welches ein ausgeklügeltes System von aneinander hängenden Eizellen ist, die von einer Luftpolsterschicht ähnlich einer Luftpolsterfolie umgeben sind. Nach unten ist das Nest offen damit der Verdauungskot herausfallen kann.

Ein Hornissenstaat benötigt pro Tag bis zu einem Kilogramm tierische Nahrung in Form von Insekten. Diese werden auch in der Dämmerung gejagt, was Mücken und Nachtfalter nicht so gut finden. An Pflaumenkuchen, Grillwürstchen oder süßen Getränken sind Hornissen übrigens nicht interessiert, weshalb man beim Heranfliegen einer Hornisse absolut entspannt bleiben darf.