Wismar : Freie Plätze für Ferienprogramm

von svz.de

22. Juli 2019, 06:55 Uhr

Noch gibt es freie Plätze: Das Stadtgeschichtliche Museum bietet in der dieser Woche täglich von 10.30 bis 12.30 Uhr ein kreatives Ferienangebot für Kinder von sechs bis zwölf Jahren an. Jeden Tag liest der Autor Michael Rogge seine Geschichte „Aufstand der Bäume“, in der es um die Erlebnisse der kleinen Holzfigur Wooody geht, vor. Gemeinsam malen er und die Kinder danach Bilder zur Geschichte. Die Teilnahme an einem Tag ist ebenso möglich wie an der ganzen Woche. Anmeldung unter Telefon 03841/2243110 oder bei museum@wismar.de.