Wittenburg : Frauenparty im Alpincenter

von svz.de

08. März 2019, 05:00 Uhr

In der Nacht zu Sonntag wird es wieder wild und laut im Alpincenter: Die größte Frauentagsparty der Region steht an. Sie beginnt am Sonnabend um 22 Uhr, erwartet werden wieder mehr als 1000 Gäste zur ausgelassenen Feier. Höhepunkt soll in diesem Jahr der Auftritt von vier durchtrainierten jungen Männern sein, die sich als Polizisten verkleidet ihrer Sachen entledigen werden. „Alle Männer“, so Organisatorin Antje Opitz vom Alpincenter, „sind natürlich auch herzlich eingeladen.“