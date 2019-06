von svz.de

21. Juni 2019, 05:00 Uhr

Nur noch bis zum 30. Juni ist in der Gadebuscher Museumsanlage eine Ausstellung des Fotoclubs ’82 Grevesmühlen zu sehen. Die Vereinsmitglieder zeigen ihre Lieblingsfotos, die nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch in St. Petersburg entstanden sind.

Geöffnet ist die Ausstellung dienstags bis freitags von 10 bis 17 Uhr sowie am Wochenende von 14 bis 17 Uhr.