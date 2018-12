Schönberg : Feuerwehr schwingt Kochlöffel

von Michael Schmidt

10. Dezember 2018, 11:05 Uhr

Die Schlagsdorfer Feuerwehr kann nicht nur Brände bekämpfen, sondern auch den Hunger von Weihnachtsbaum-Käufern stillen. Das bewiesen die ehrenamtlichen Brandschützer – im Bild Sindy Buchholz und Jörg Timke – am Sonnabend in Schönberg. Dort boten sie Erbseneintopf und Würstchen an und besserten mit dem Verkaufserlös die Kasse der Jugendfeuerwehr Schlagsdorf auf. Hungrig brauchte in Schönberg niemand nach Hause gehen. 60 Liter Eintopf waren vorsorglich gekocht worden.