Mallentin : Feuer zerstört Wohnwagen

Schock nach Mitternacht

von Michael Schmidt

18. Juni 2019, 18:50 Uhr

In Mallentin sind Dienstagfrüh zwei Wohnwagen in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt. „Wir gehen von Brandstiftung aus“, sagte Yvonne Hanske vom Polizeipräsidium Rostock auf SVZ-Anfrage. Nach ihren Angaben brannten die Wohnwagen beim Eintreffen der Feuerwehren Gostorf-Börzow und Papenhusen bereits in voller Ausdehnung.