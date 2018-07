Rosenhagen : Feuer auf Recyclinghof

55 Brandschützer aus Lützow und Umgebung kamen in Rosenhagen zum Einsatz

von Michael Schmidt

10. Juli 2018, 20:45 Uhr

Auf dem Gelände eines Recyclinghofes in Rosenhagen hat es am 10.07. morgens einen Feuerwehreinsatz gegeben. Dort war nach SVZ-Informationen ein Brand in einer Halle ausgebrochen. Daraufhin rückten mehrere Wehren aus Lützow, Brüsewitz und Gadebusch aus. Auch Brandschützer der Feuerwehr Gottesgabe-Klein Welzin waren vor Ort.

Nach Angaben von Einsatzkräften soll Plastikmüll in Brand geraten sein. Mit Hilfe von Radladern wurde es aus der Halle gefahren, um anschließend restliche Glutnester löschen zu können. In der Halle selbst suchten die Einsatzkräfte mit Hilfe einer Wärmebildkamera nach versteckten Glutnestern.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Wismar entstand durch das Feuer kein Sachschaden. Darüber hinaus sei keine Strafanzeige aufgenommen worden, da von einer Brandstifttung nicht ausgegangen werde. Das Feuer auf dem Recyclinghof in Rosenhagen war gestern kurz vor 3 Uhr morgens bemerkt worden.