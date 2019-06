Roggendorf : Festumzug durch Roggendorf

von Michael Schmidt

12. Juni 2019, 08:11 Uhr

In der Gemeinde Roggendorf rückt ein Festwochenende näher. Dort soll vom 21. bis zum 23. Juni die Ersterwähnug des Ortes vor 825 Jahren gefeiert werden. Höhepunkt ist dabei ein Festumzug, der am Sonnabend, 22. Juni, von 13.15 Uhr durch das Dorf führt. Auch der eine oder andere Prominente wird den Weg nach Roggendorf antreten. So wird dort Freitagabend ein Horst-Schlemmer-Double und am Samstagnachmittag ein Helene-Fischer-Double erwartet. Am Sonntag wird Bauer Korl für Unterhaltung sorgen.