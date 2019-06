BAd Kleinen : Ferienstart mit Wasserspektakel

von svz.de

24. Juni 2019, 05:00 Uhr

Am Schweriner See starten die Ferien mit Super-Hüpfburg, Stand-up-Paddeln und lustigen Spielen. Denn am Sonnabend, 29. Juni, steigt das Sommerfest der Vereine mit Wasserspektakel in Bad Kleinen.

Im Wasser, um das Wasser und mit Wasser finden Spaßspiele statt, an denen edermann teilnehmen kann, ob Groß oder Klein. Natürlich werden wieder „Badewannen“ oder andere schwimmfähigen Objekte der Marke Eigenbau zu einer Wettfahrt antreten. Wer noch nie in einer Badewanne auf dem Schweriner See unterwegs war, hat beim Wasserspektakel die Chance, das mal auszuprobieren. Zu zweit, aber auch alleine sind „Probefahrten“ möglich. Die DLRG und der Segelverein Hohen Viecheln sichern die Wettfahrt ab. An diesem Tag lädt der Segelverein außerdem zum Schnuppersegeln ein, der Verein Freunde der Kinder hat wieder Überraschungen für die Kleinen, und für die Großen kommt „Schulle“ mit seinem Akkordeon. Zur Stärkung gibt es Leckeres vom Grill und Kuchenblech.

Das Wasserspektakel hat sich aus dem seit einigen Jahren organisierten Sommerfest der Vereine der Gemeinde Bad Kleinen entwickelt. Um 14 Uhr beginnt das bunte Familienfest an der Badewiese. Badesachen sind unbedingt mitzubringen. Wer ein Team anmelden möchte, wendet sich per E-Mail an astrid.stern@gmx.de oder ruft an unter der Mobilnummer 0174/1732032.