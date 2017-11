Arbeitslosenverband Gadebusch : Ferienlager auch dieses Jahr in Gefahr

vergrößern 1 von 1 Foto: Doreen Seligmann/alv 1 von 1

von Peter Täufel

erstellt am 17.Nov.2017 | 04:45 Uhr

Es ist zwar noch mehr als ein halbes Jahr Zeit – doch der Arbeitslosenverband der Münzstadt beginnt schon jetzt mit den Vorbereitungen auf sein beliebtes Sommerferienlager 2018. „Im nächsten Jahr geht es nicht nach Netzschkau ins Haus ,Schönblick‘, sondern ein paar Kilometer davon entfernt zum Objekt ,Am Schäferstein‘ nach Limbach im Vogtland“, verrät Rosemarie Grau, Vorsitzende des Ortsverbandes. Nichtsdestotrotz gehöre auch die dortige Einrichtung zum AWO-Schullandheim. Mit dem Unterschied, dass die Kinder dort in so genannten Finnhütten untergebracht sind. „Das ist bestimmt besser, wenn die Mädchen und Jungen nicht allle so aufeinander hocken wie in Netschkau, wo wir alle auf drei Etagen in einem Haus untergebracht waren“, erzählt Grau, die das als nicht so optimal empfand. Es gab wohl doch einige Reibereien unter den Kindern. Die Ortsverbandschefin des Arbeitslosenverbandes wird im kommenden Jahr erstmals nicht mit in die Ferienfreizeit fahren

Gerade vor diesem Hintergrund suchen die beiden Organisatorinnen, Rosemarie Grau und Doreen Seligmann, insgesamt vier Betreuer. „Am liebsten wären uns ja Personen, die einen erzieherischen oder pädagogischen Hintergrund haben oder bereits Erfahrungen in dem Bereich sammeln konnten“, sagt Rosemarie Grau. In jedem Fall aber sollten der- oder diejenige Freude am Umgang mit Kindern und am Ferienlager-Leben haben sowie durch Kreativität, Ideen und Fertigkeiten die Freizeitgestaltung der Kinder bereichern, so die beiden Frauen. Ansonsten müssen sie mindestens 18 Jahre alt sein und ein polizeiliches Führungszeugnis vorweisen. „Natürlich sind die Fahrt sowie Kost und Logis, die Ausflüge allesamt kostenfrei für die Betreuer. Und es gibt auch eine Aufwandsentschädigung“, erklärt Doreen Seligmann. Interessenten können sich ab sofort bei ihr unter der Telefonnummer 0162/1322383 melden.

Das Ferienlager findet dann vom 22. Juli bis zum 2. August 2018 statt. „Aufgrund der Nähe zu unserer ehemaligen Bleibe werden wir auch von Limbach aus viele der bereits bekannten Orte und Einrichtungen im kommenden Jahr wieder besuchen“, blickt Seligmann voraus. So sind Dampferfahrt, der Besuch der Tropfsteinhöhle oder die Fahrt nach Hirschfeld schon obligatorisch. „Aber es wird auch zwei, drei neue Programmpunkte geben“, so die Organisatorin. Der genaue Plan stünde aber noch nicht fest. Was jedoch feststeht ist, dass es für die mitreisenden Kinder eine relativ neu gebaute Einrichtung zu entdecken gilt. „Es gibt dort unter anderem eine Kletterwand, eine Fahrradübungs- und eine Waldrallyestrecke“, berichtet Seligmann.

Auch für das kommende Jahr werden wieder 45 Plätze bereitgestellt. Teilnehmen können Schulkinder im Alter zwischen dem 7. und 13. Lebensjahr aus dem gesamten Landkreis Nordwestmecklenburg. Die Anmeldung dafür beginnt im Januar 2018. „Ab diesem Zeitpunkt freuen wir uns auch wieder sehr über Spendengelder für das Ferienlager“, so Grau und Seligmann. Und selbstverständlich gegen eine Spendenquittung.