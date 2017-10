Boltenhagen : Feen und Einhörner im Kurpark

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Maik Freitag

erstellt am 16.Okt.2017 | 20:30 Uhr

Berittene Einhörner, lebende und sprechende Bäume sowie undefinierbare, in allen Farben leuchtende Fabelwesen ließen am Sonnabend tausende Gäste nach Boltenhagen kommen. Zum zweiten Mal hatte die Kurverwaltung hier zur Veranstaltung „Feen, Faunen und Fabelwesen“ eingeladen. Die Rostocker Bodypainterin (Körperbemalerin) Claudia Kraemer zeigte als Siegerin des Facepainting-Awards 2015 (Wettbewerb im Bemalen von Gesichtern), warum sie diesen Titel vor zwei Jahren gewann und ließ die Fabelwesen nicht nur bunt, sondern auch erschreckend oder wundersam erscheinen.

„Unsere Darsteller kommen aus Berlin, Lübeck oder auch Leipzig. Die Resonanz ist riesig. Das zeigt, dass wir den Nerv der Kurgäste getroffen haben“, erklärte Marketingmitarbeiterin Kathleen Herr. Gerade die jüngsten Gäste gingen dabei schon das eine oder andere Mal auf direkte Tuchfühlung und konnten es gar nicht fassen, dass diese Fabelwesen plötzlich in Boltenhagen auftauchten und sich so fabelhaft bewegten. Mit ausladenden Schwingen und auf langen Beinen staksten sie durch den Kurpark und unterhielten mit zum Teil skurriler Stimme. Selbst ein weißes Einhorn mitsamt Reiter wurde während des Gesprächs mit einem sprechenden Baum von den Gästen bestaunt. „Wir erleben es oft, dass die Kinder doch oft ungläubig sind, wenn es um die Faunen und Feen geht. So etwas kennt man meistens nur aus dem Buch oder dem Fernsehen“, sagte Kathleen Herr. Um schließlich den Abend über ebenfalls als Fee herumlaufen zu können, gab es die Möglichkeit, sich schminken zu lassen. Dabei bildete sich eine lange Schlange unter dem Kurparkpavillon, denn schließlich wollte niemand den Feen im Aussehen nachstehen. Mit gekonntem Pinselstrich wurden bunte Linien ins Gesicht gezaubert und so für weitere Abwechslung gesorgt. „Schminken gehört bei so einem Abend einfach dazu. Schließlich wollen die Kinder den Feen in nichts nachstehen“, erklärte Herr, die auf das kommende Wochenende hinwies. Dann können sich Besucher erneut im Ostseebad beschäftigen. Auf dem Programm stehen die Strandspiele.