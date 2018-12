Gadebusch : Fast 500 Euro für die Weihnachtsgeschenke

von svz.de

20. Dezember 2018, 20:54 Uhr

472,30 Euro, das geben die Deutschen pro Kopf für Weihnachtseinkäufe in diesem Jahr aus. Die Statistik des Handelsverbandes Deutschland zeigt den Trend zum teuren Kauf. Während bis 2013 die Ausgaben pro Kopf noch unter 400 Euro lagen, rücken wir immer näher an die 500. Für Weihnachtsgeschenke geben Männer 2018 im Schnitt sogar 17 Euro mehr aus. Die meisten kaufen Anfang Dezember ein, Männer sind dabei aber später dran als Frauen. Acht Prozent der befragten Männer kaufen erst am 23. und 24. Dezember.