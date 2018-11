Wismar : Fahrübungen mit Folgen

Polizei ertappt merkwürdigen „Fahrlehrer“ und „Fahrschülerin“

von svz.de

28. November 2018, 20:38 Uhr

Das ist für eine angehende Fahrschülerin nun wirklich mehr als dumm gelaufen: Auf einer abgelegenen öffentlichen Straße übte sie mit ihrem Lebensgefährten verschiedene Fahrmanöver, wurde dabei allerdings erwischt. Weil das Auto am Dienstagabend im Woltersdorfer Weg in Wismar ungewöhnliche Fahrmanöver ausführte, zog es die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung des Polizeihauptreviers auf sich. Als die Insassen des Fahrzeugs bemerkten, dass die Beamten sich ihnen näherten, stieg der Beifahrer aus, tauschte den Platz mit der Fahrerin und fuhr in Richtung Lübsche Straße davon. Die Polizisten führten eine Verkehrskontrolle durch. Dabei teilte ihnen der 33-jährige Mann mit, dass er mit seiner zwei Jahre jüngeren Frau Fahrübungen durchgeführt hatte, da diese aktuell dabei sei, einen Führerschein zu machen und erst kürzlich durch die Prüfung gefallen sei. Im Fahrzeug befanden sich ein ein- und ein fünfjähriges Kind. Gegen die Frau und ihren „Fahrlehrer“ wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Führerschein eingeleitet.