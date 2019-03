Güstrow : Fachtagung für Ortschronisten

von svz.de

01. März 2019, 21:08 Uhr

Die Stiftung Mecklenburg lädt Ortschronisten zur Fachtagung am Sonnabend, dem 30. März, von 9.30 bis 16 Uhr in den Kreistagssaal im Kreishaus Güstrow ein. Schwerpunkt sind digitale Recherche und Veröffentlichung. Der Güstrower Dieter Kölpien stellt unter anderem die Webseite „stadtgeschichte-guestrow.de“ vor. Die Digitalisierung historischer Kulturgüter in Mecklenburg-Vorpommern ist Thema des Vortrags von Karsten Labahn.