Insel Poel : Extremlauf „Mudder Island“ auf Insel Poel

von Onlineredaktion pett

07. September 2019, 05:00 Uhr

Der extreme Hindernislauf Mudder Island auf der Insel Poel feiert am heutigen Sonnabend ab 9 Uhr und morgen seine Neuauflage. Mudder Island ist ein an militärischen Übungsstrecken ausgerichteter Extremlauf mit imposanten Hindernissen, der an den Strandgebieten, auf Ackerflächen sowie auf einem ehemaligen Militärgelände der Insel Poel stattfindet. 35 Hindernisse sind auf der 18 Kilometer langen Strecke zu bewältigen. Von der Wasserrutsche über Kletterwand, Eisbecken, Strohballen, Stromfeld bis zum Kriechtunnel.