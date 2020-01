Rehna : Erstklässler pflanzen eine Ulme

Von Grundschülern praktizierter Umweltschutz: Auch für Pflege des Baumes verantwortlich

Erstklässler haben auf dem Gelände ihrer Grundschule in Rehna den „Baum des Jahres 2019“ gepflanzt. Die Ulme gesellt sich zu den weiteren zwölf Bäumen, die in den letzten Jahren in die Erde gekommen waren. Die Kinder, denen der Umweltschutz am Herzen liegt, sind auch für die Pflege des Baumes verantwortlich. Unterstützt werden die Schüler jedes Jahr vom Garten- und Landschaftsbaubetrieb Siedenschnur aus Wedendorf. Der Baum wurde kostenlos zur Verfügung gestellt, Firmenchef Dirk Siedenschnur (auf dem Foto M.) half jetzt beim Pflanzen. In den nächsten Tagen soll die Ulme noch mit Meisenbällchen bestückt werden, damit die Vögel gut durch den Winter kommen.